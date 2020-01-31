中國大陸武漢地區爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續升溫，為了防止疫情擴散，不僅主管機關的檢疫工作升級，公司行號以及民眾的主動防疫工作也已經動起來。這一波防疫行動也反映在了電商平台的銷售表現上。為了方便民眾，各電商平台都不約而同推出防疫商品專區，便利民眾選購。

PChome 24h購物推出防護專區

為防範武漢肺炎，PChome 24h購物啟動「防護專區」，提供口罩、抗菌洗手乳、消毒用品、殺菌洗衣精、漂白水等商品的選購專區，讓消費者在家即可快速完成防疫商品的採購。PChome 24h購物建議，除了戴口罩能降低被傳染風險外，也可透過平日勤洗手、注意居家環境清潔做好自我保護，抗菌噴霧、居家清潔等商品都是不可或缺的防疫好物，隨身攜帶的乾洗手劑或是抗菌濕紙巾皆為熱門的防護首選，而居家必備的抗菌洗手露、漂白水則能帶來更安心的居家環境。

PChome 24h購物精選防疫商品，左至右為：來舒Lysol 衣物消毒液、美琪抗菌洗手慕斯、依必朗乾洗手潔手凝露。(PChome 24h購物提供／黃慧雯台北傳真)

樂天市場精選防疫法寶

針對武漢肺炎疫情蔓延，樂天市場則是精選防疫法寶，提供民眾參考。包含三層平面醫用口罩、乾洗手液等等。針對防止被傳染所配戴的口罩，疾管署指出，除需進行近距離接觸的醫療相關工作，建議配戴外科口罩，順易利三層平面醫用口罩通過衛福部醫療器材認證，可擋下可能攜帶感染源的飛沫和微粒。另外，次氯酸成分與一般只能殺菌的酒精消毒液不同，可以藉由快速氧化殺死病菌與病毒，並在作用後還原成水，安全無毒無刺激，全家大小皆可使用。

樂天市場精選防疫商品，左至右為順易利三層平面醫用口罩、3M N95 拋棄式防塵口罩 9210、次綠康 次氯酸乾洗手液。(樂天市場提供／黃慧雯台北傳真)

friDay購物

由於武漢肺炎疫情持續升溫，friDay購物觀察一月至目前為止站上關鍵字搜尋，「口罩、消毒液、香皂」等日常清潔防護商品搜尋較前兩週急速爆量千倍。為防止疫情蔓延，醫護人員及專家學者皆表示，須保持時常清潔洗手的習慣之外，肥皂洗手的抗流感效果更好，平台提供《黃金盾》抗菌清潔噴劑、義大利BANALE隨身輕巧噴霧式乾洗手、旺旺水神出遊預防病毒組、沙威隆-經典抗菌皂等推薦商品，提供民眾參考。

friDay精選防疫商品，左至右為：《黃金盾》抗菌清潔噴劑、水神出遊預防病毒組與沙威隆經典抗菌皂。(friDay購物提供／黃慧雯台北傳真)

為有效防止武漢肺炎疫情擴散，如需出入公共場所及人多的地方請戴好口罩，民眾建立勤洗手、戴口罩等良好衛生習慣。若有發現自己有相關病徵需即刻就醫。

(中時電子報)