政府限購戰備8元口罩，部分民眾嫌貴，還怨政府自己定出8元口罩，還要查什麼哄抬價格？行政院長蘇貞昌在臉書表示，經濟部請物流公司年假時緊急召回司機加班配送，年假時人力成本高，還要加上分裝成本，口罩的成本當然比平常時還高。
政府採購戰備口罩一枚原價多少，衛福部不願公開，但定出市價近2倍的8元口罩價格，遭民眾罵翻「又貴又不衛生」，蘇揆表示，為了讓國人同胞都能買到口罩、不要恐慌、不要囤積，年假期間，衛福部釋出戰備口罩，經濟部請物流公司年假時緊急召回司機加班配送，年假時人力成本高，還要加上分裝成本，口罩的成本當然比平常時還高。
針對民眾抱怨，蘇揆說，已協調各通路統一價格、避免哄抬價格，政府也宣布2／1後將反映成本下降而降價。
此外，蘇揆也呼籲，防堵假訊息跟防疫一樣重要，在防疫的非常時期，請大家看乎清、認乎明，不只要留意衛生、也請不要轉傳假消息。
(中時 )
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