和泰汽車(2207)對今年車市展望樂觀，並預期代理的TOYOTA、LEXUS今年整體販賣目標將成長。和泰車於台股封關前股價在702元，但昨(30)日開紅盤隨台股重跌，今早持續震盪，最低602元，才兩日高低價差達百元。昨日，外資反手賣超250張。

和泰汽車去年新車銷量衝上14.19萬輛、年增約17.5%，市占率逾32%，去年營收締造2,103億元新高紀錄。和泰車去年前三季EPS達16.2元新高，去年第四季新車銷量、營收雙雙創高，和泰車去年全年可賺逾兩股本，預期每股淨利有機會挑戰22元新高。

展望今年，隨著車市規模續增，旗下TOYOTA、LEXUS總銷售量預期持續成長，可望帶動業績比去年穩定成長，並連續第二年賺進兩個股本。

和泰汽車預期今年台灣整體車市規模45萬台，比去年的43.9萬台成長約2.5%，和泰車代理的TOYOTA、LEXUS今年整體販賣目標為14.6萬台，比去年的14萬1,891台增加約2.9%。

和泰汽車總經理蘇純興表示，去年台灣汽車總市場登錄台數來到43.9萬台，較前年小幅成長約1%。展望今年，受貿易戰、民間消費動能、汰舊換新政策最後一年等因素影響，蘇純興說：「我看不到市場不好的理由。」和泰汽車預估今年汽車市場規模比去年成長，可望來到45萬台。和泰汽車今年小型車販賣目標為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市占率32.5%。

(時報資訊)