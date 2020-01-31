武漢肺炎疫情全球延燒，包括中國大陸、香港等地區民眾為了自保，紛紛搶購口罩，造成口罩供不應求。但最近陸續有大陸、香港網友出面爆料，表示自己居然買到用過、有髒汙還薄到透光的黑心二手口罩；香港女歌手麥家瑜，因為誤買到滿是髒汙的二手口罩，氣到在臉書PO出照片開罵。

香港女星麥家瑜。（圖／翻攝臉書）

香港女星麥家瑜控訴買到黑心二手口罩。（圖／翻攝臉書）

大陸武漢肺炎疫情正熱，鄰近的香港也傳出不少確診病例，導致市面上口罩一罩難求。結果香港居然有無良商人，將口罩回收再重新包裝販賣，港星麥家瑜也不小心買到黑心口罩，氣得她昨天在臉書曬出滿布灰塵與髒汙的口罩照片，一看口罩就有使用過的痕跡。她憤怒表示：「我只想說，這些無良的商人你們賺錢賺得安樂嗎？我買了看到了可以立即棄掉，但老人家眼力不夠好，用了怎麼辦？」

香港網友爆料，指在當地藥局買到「二手口罩」不但貴品質又差。（圖／翻攝臉書）

有香港網友也有人出面爆料，指自己在藥局買到「二手口罩」，並提到有藥局販售口罩標價「1盒798港幣」的照片，換算台幣約4千元左右；還有人PO出有大嬸「曬口罩」的照片，拿用過的口罩重新回收使用，行為非常噁心。

除了香港，大陸也被爆出有不肖業者，把用過的口罩拿來回收販賣，當場被民眾逮個正著；還有藥局人員沒戴手套，就把口罩包裝拆開直接販售，導致一場疫情衍生出許多口罩亂象。

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(中時電子報)