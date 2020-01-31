高雄市長韓國瑜向路竹天后宮媽祖參拜，祈求媽祖保佑台灣人民擺脫武漢肺炎的威脅。（林雅惠攝）

高雄市長韓國瑜1月31日前往路竹天后宮祈福參拜，針對武漢肺炎疫情，韓國瑜說，高雄市已經一級開設，特別要祈禱媽祖保佑台灣民眾，大家平平安安，希望新的一年，台灣人民能夠擺脫武漢肺炎的威脅。

市長韓國瑜31日上午約11時20分左右抵達路竹天后宮，受到大批韓粉包圍，韓粉大喊「市長加油」，韓國瑜在人群簇擁中前進宮廟內向媽祖上香祈福，之後到中庭向大家拜年。

韓國瑜說，原訂11時抵達天后宮祈福行程，因為上午行政院召開地方民政、衛政防疫會議而延後到達，針對武漢肺炎疫情，高雄市目前最大的二個問題，一是口罩不夠，因為現在一天需要35萬片口罩，2月11日開學，他要求高雄市所有小孩都要戴上口罩，因此高雄市一天真正需要的是55萬片口罩。

此外，由於擔心武漢肺炎疫情爆發，需要將這些患者集中到收容的地方，因此需要營區，希望國防部也能夠協助高雄市，而現在也已經準備開始要施工大型的收容場所，他要拜託媽祖保佑大家平平安安。

韓國瑜最後特別感謝路竹天后宮主委林景星長期關懷弱勢族群，強調大家一起團結努力，打造更和諧的高雄，也祝福大家新的一年新年快樂、 心想事成。

(中時 )