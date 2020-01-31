正當武漢肺炎侵襲之際，寒流也來襲，農漁牧業者繃緊神經，雲林今年1月被檢測出有8場家禽感染禽流感，總計撲殺9萬9000隻家禽，比去年同期多約5倍，雲林縣動植物防疫所提醒飼主，天氣冷禽隻會靠攏取暖，更易互相感傳染，要強化禽場加溫。
雲林縣防疫所指出，高病原性禽流感自2014年底入侵台灣，已經歷整整5個年頭，整體疫情呈現收斂情勢，但要完全撲滅，因涉及野生動物帶原，難度非常高，該所統計，今年1月縣內共有8個陽性案例場，總計撲殺家禽數達9.9萬隻，與去年同期相較4場、1.9萬隻，在場數與隻數雙雙上揚。
該防疫所分析，主要原因是去年係暖冬，今年冬天氣溫普遍偏低，溫度越低動物自動靠攏取暖，對於呼吸道疾病的散播風險越大，因此呼籲畜主應於低溫期間適當為禽場加溫，加強禽場衛生管理，避免野生鳥類入侵與同業互訪，才能遠離禽流感風險。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。