雲林縣內今年1月感染禽流感遭撲殺的禽隻多達9萬9000隻，比去年多近5倍，主因是天氣較冷。（雲林縣動植物防疫所提供／許素惠雲林傳真）

正當武漢肺炎侵襲之際，寒流也來襲，農漁牧業者繃緊神經，雲林今年1月被檢測出有8場家禽感染禽流感，總計撲殺9萬9000隻家禽，比去年同期多約5倍，雲林縣動植物防疫所提醒飼主，天氣冷禽隻會靠攏取暖，更易互相感傳染，要強化禽場加溫。

雲林縣防疫所指出，高病原性禽流感自2014年底入侵台灣，已經歷整整5個年頭，整體疫情呈現收斂情勢，但要完全撲滅，因涉及野生動物帶原，難度非常高，該所統計，今年1月縣內共有8個陽性案例場，總計撲殺家禽數達9.9萬隻，與去年同期相較4場、1.9萬隻，在場數與隻數雙雙上揚。

該防疫所分析，主要原因是去年係暖冬，今年冬天氣溫普遍偏低，溫度越低動物自動靠攏取暖，對於呼吸道疾病的散播風險越大，因此呼籲畜主應於低溫期間適當為禽場加溫，加強禽場衛生管理，避免野生鳥類入侵與同業互訪，才能遠離禽流感風險。

(中時 )