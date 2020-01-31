日本去年一名男性在山區採山菜時被蜱叮咬，之後出現高燒及一度無法行走等症狀，所幸住院治療後康復。相關單位從血液調查發現一種未曾見過的新病毒。

日本放送協會（NHK）報導，日本國立傳染病研究所表示，一名40多歲男性去年5月在北海道採山菜時，發現自己的肚子上有蜱叮咬，馬上把蜱拔除，但4天後卻出現逾攝氏39度高燒，雙腳也因疼痛無法行走，隨後住院治療。

這名男性體內的白血球及血小板明顯減少，還出現腳部發炎等症狀，後來惡化到全身，但住院治療後已康復出院。

北海道大學及國立傳染病研究所等單位進行血液等調查後，發現了一種至今未見的新病毒。

這個新病毒跟以蜱為媒介傳染的「發熱伴血小板減少綜合症」（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, 簡稱SFTS）病毒較為相似。

國立傳染病研究所病毒第一部部長西條政幸說，未來仍有可能出現相同患者，有必要針對診斷及治療方法等進行研究，並確立檢疫體制。

(中央社)