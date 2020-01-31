英國將正式宣告脫歐。過去3年由於脫歐不確定性，許多大廠出走。不過隨著脫歐底定，後續金融與就業影響雖仍令人憂心，但鍘刀落下後，反倒令人鬆一口氣，企業界對前景好壞看法呈現五五波。

細數過去3年因為脫歐不確定性而出走的企業，包括英國家電製造商戴森（Dyson）、日本汽車大廠本田（Honda）、日本電器製造商松下（Panasonic）、美國汽車製造商福特（Ford）等。

戴森創始人戴森（James Dyson）雖然是脫歐的堅定支持者，但他在去年將公司總部從英國遷往新加坡。他堅稱這是為了更加接近業務成長最快速的亞洲市場。福特計劃在今年9月關閉威爾斯東南部布立真德（Bridgend）的工廠，將有1700人失業。

本田則是在去年宣布要於2021年關閉英格蘭西南部斯文敦（Swindon）的工廠，3500名員工將面臨失業。松下電器把歐洲總部從英國搬到阿姆斯特丹，索尼（Sony）同樣把總部搬到荷蘭。

其他包括日本汽車大廠日產汽車（Nissan）、日立製作所（Hitachi）等日本企業，也都在英國退出歐盟前縮減英國事業的營運規模。

英國製造的汽車有8成賣到海外，其中超過半數銷往歐盟，但脫歐後可能迎來的高關稅，勢必影響汽車出口。德國BMW表示，若脫歐後，英國工廠無法快速、可靠地從歐洲進口汽車零組件，可能被迫關閉英國產線。BMW更已經把部分引擎製造線轉移至德國。

航太巨擘空中巴士公司（Airbus）在英國有1萬4000名僱員。空巴對於英國脫歐一直不看好，更警告如果脫歐後的英國前景對空巴不利，空巴可能撤出英國。

不過，隨著脫歐這把懸而未決的鍘刀正式落下，企業界終於可以開始展望未來。

根據英國跨境貿易融資提供商Stenn針對250名中等至大型規模英國企業的高階主管所做調查，大約有半數（51%）認為脫歐會對2020年企業帶來正面影響，當中更有29%認為正面影響「非常大」。

儘管英國與歐盟的貿易協定在今年底前不太可能達成，但仍有超過半數（56%）受訪者認為公司的進口業務在今年能夠有所成長，平均成長率為9%。至於出口方面，也有超過半數（57%）認為能夠有所斬獲，平均成長11%。

Stenn的總裁布勞恩（Kerstin Braun）表示：「如果2019年對企業界代表的是不確定性，2020年就是企業界可以開創新成長策略的一年。」

不過，也有經濟學家對於部分企業人士的樂觀不以為然。倫敦智庫「歐洲改革中心」資深研究員史賓福特（John Springford）接受「金融時報」訪問時表示，若認為英國在脫歐後的經濟會有很大進展，那就「太傻了」。

他表示：「一但穩定下來，投資就會如潮水般湧入的說法說不通，因為確定下來的是非常艱困的前景。」他表示，對於仰賴人員自由流動，或是貨品自由流通的企業而言，（脫歐）會令他們卻步。

(中央社)