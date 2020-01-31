武漢肺炎疫情，指揮中心下午報告最新進度。(中時電子報臉書)

武漢肺炎持續延燒，台灣已出現確診第9例，239名隔離檢驗中。中央流行疫情指揮中心今(31)日下午2時舉行記者會，報告最新疫情進度。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前新增通報102例，但仍維持9例確診，第9例的先生昨天已經完成採檢，但結果目前還沒出來。

鄔豪欣醫師表示，目前9案例都還在住院，有患者的症狀其實都已經緩解，但要等通過2兩次篩檢才會放行出院，也有些患者仍出現症狀，所以還需觀察。

媒體問到昨公布的第9例，鄔豪欣說，先生在13號發病(上呼吸道症狀)，與太太的症狀類似，但太太的症狀符合通報的條件，而先生在太太發病就醫的時候，其實就已經沒有症狀了。

莊人祥說，很多民眾很焦慮，目前尚無社區感染病例，因此不建議學生上學戴口罩，若有生病狀況，直接請假休息。教育部高教司長黃雯玲也表示，不是所有的人都要戴口罩，因此在幼兒園的部分沒有要發口罩的規畫，但若未來疫情變嚴重，則會在進行相關規畫。

經濟部工業局副局長楊志清分享，國內口罩產能約有1成是做兒童口罩，現在會與各業者討論兒童口罩的調配，目前是可以處理的。

對於口罩的供給量，楊志清表示，2019年整個生產188萬片，其中有70%國內使用，30%出口。但疫情爆發需求會增加，目前要求業者提生量能，實行三班制，拉到400萬片，到2月15日會徵用。為了讓每個人都可以買到口罩，所以目前還是採用一人三片。明天起口罩則降價為一片6元，且呼籲大家，不是所有人需要戴口罩，有需要再戴就好，目前的產能符合需求。

至於中山大學宣布延後開學一周，其他大學是否也跟進？對此，教育部高教司長黃雯玲說，目前尚無學校正式申請，但有聽聞一些學校討論相關事宜，最近幾天會找各學校來討論。至於2/9是否開放陸生回學校上課，會視情況決定。

(中時電子報)