受到台灣春節休假期間，LME鎳價累計重挫1400美元影響，不鏽鋼上游廠燁聯(9957)最新開出2月內銷盤價轉開低盤，主力產品300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸均下調1500元，430、316系產品持平；至於外銷價同步開低，熱冷軋每噸均降30美元，也中斷1月之漲勢。

隨著燁聯最新開出2月內銷盤價轉開低盤，預計另一上游廠唐榮(2035)2月盤價也將同步下修。

國際基本金屬價格近兩周遽跌，LME鎳價累計重挫約1400美元，跌幅約一成，加上中國冠狀病毒疫情升溫衝擊市場；不鏽鋼上游廠燁聯在1月盤價止跌開平高盤後，原本預計2月開高盤的預期落空，以低盤開出。

上周LME鎳價大跌近千美元，本周持續回檔，累計跌約1400美元，目前來到每公噸12550美元，較春節前的1.4萬美元左右跌掉近一成。因鎳為不鏽鋼主要原料，受到原料價格走跌，不鏽鋼價轉跌，延續去年第四季以來的跌勢。

回顧不鏽鋼上游報價，不鏽鋼龍頭燁聯開出的1月內外銷盤價為內銷平盤，外銷依不同地區每公噸調漲20～30美元，中止連續兩個月降價，外銷盤價率先止跌反彈。

但受到鎳價重跌及大陸疫情影響，燁聯2月盤價開低，預期下游加工業者允強(2034)、彰源(2030)等產品報價也將跟進反應跌價。

(時報資訊)