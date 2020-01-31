王祖賢曬照。（圖／翻攝自百度王祖賢吧）

王祖賢發文。（圖／翻攝自百度王祖賢吧）

「永遠的小倩」王祖賢今(31日)過53歲生日，淡出螢光幕前許久的她，今久違發文，除了感謝粉絲的祝福，也希望能將這些念力化作力量，邀請粉絲吃素來為武漢祈福，她也分享自己戴著口罩、雙手合十的美照，照片中她露出招牌大眼與纖瘦四肢，雖已年過半百，但狀態仍維持得很好。

王祖賢引退後便到加拿大過起深居簡出的生活，2016年她的父親王耀煌過世，她才罕見面對鏡頭，表示感情已了、無意復出。今她在百度王祖賢吧發文，寫下：「生死事大！吃素就是最好的放生戒殺～阿彌陀佛！」並呼籲粉絲能找一天吃素，「這份吃素功德願力不但能增長自己的善根福田，更能夠以此功德迴向這次武漢肺炎已往生的朋友們和已往生的野生動物們！為他們祈福、哀悼！」

王祖賢更為武漢加油，也提醒粉絲：「記得要戴口罩，注意手的潔淨，保護好眼睛。武漢加油！中國，中國人加油！～阿彌陀佛！」網友回應她說：「姐姐生日快樂」、「人美心善」、「大家一起加油」，另有疑是第一線的人員表示：「姐姐：謝謝您的鼓勵，我一定在崗位上發揮自己的餘熱，不給姐姐和賢迷們丟人」。

(中時電子報)