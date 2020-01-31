台股昨（30）日急跌後，在美股震盪走揚帶動下，大盤今日呈現跌深反彈行情，午盤過後持續上漲百餘點走勢。凱基投顧預期下周指數在11,300-11,800點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：高速傳輸介面股、伺服器代工股、樞紐股、電池股、IC設計股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期國際主要利多因素：SEMI國際半導體產業協會公布2019年12月北美半導體設備製造商出貨金額月增17.5％（年增17.8％）至24.9億美元，創2018年6月來新高。

另也提醒要注意四項國際利空因素：

1.WHO世界衛生組織宣布武漢肺炎疫情對全球構成高風險；至1月30日為止全球武漢肺炎確診人數超過9,800例，死亡人數達213人。

2.大陸國務院為阻斷人流傳播肺炎疫情，延長春節假期延後開工，上海、江蘇、浙江、重慶、廣東等多個省市皆宣布企業至少延休一周後再開工。

3.蘋果執行長庫克表示武漢肺炎疫情將對生產線造成不確定性；並宣布暫時關閉中國青島、南京、福州等三家門市，同時限制其他省市直營門市營業時間。

4.摩根士丹利報告指出，新型冠狀病毒將拖累中國大陸2020年上半年經濟成長率，預期最多減少1.1個百分點。

(工商 )