ETF定期定額投資逐漸獲得股民喜愛，富邦證券統計，目前單月扣款人數已超過2.2萬人，投資金額突破2億元大關，2019全年扣款金額年增幅度逾4成，創下歷史新高。

與投資個股相比，ETF具一次買到多檔個股，有效分散風險並賺取長期投資的資本利得的特性外，配合定期定額投資，達到免選股、免選進場時機，每月只要投入最低1,000元門檻，就能夠持有一籃子股票，近年來備受市場喜愛。

據統計，富邦證自從開辦定期定額ETF業務以來，熱度持續升溫，單月扣款人數達2.2萬人以上，投資金額超越2億元，據了解，已有不少客戶線上開戶來投資定期定額ETF。

針對ETF定期定額投資策略，富邦證指出，只要把握「三不原則」，不停扣、不贖回、不間斷，透過定期定額投資ETF的長期成本平均分攤，只要耐心等待低點徘徊、不追高殺低，就有機會創造理財的最佳「微笑曲線」。

此外，為了投資人體驗穩健投資的魅力，即日起至3月底，富邦證客戶首次定期定額ETF成功扣款滿3,000元，即可獲得新春禮200元便利商店禮券，限量8,000名。

對尚未開戶的投資人也特別舉辦「財富升等三部曲」活動，首次新開富邦證券戶，達成任務最高可得600元禮券，成為富邦證券客戶並扣款定期定額ETF，還可以訂閱「富邦趨勢週報」，掌握未來一週總體經濟資訊及市場回顧。

(工商 )