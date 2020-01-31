中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，引起全球緊張，全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今（31）日表示，在全球共同防疫與研發疫苗下，相信疫情很快就能控制並恢復正常，他也認為疫情只是短期，影響不會太大，對整體經濟表現仍深具信心，預估今年房地產仍會持續復甦向上。至於鄉林（5531）集團在兩岸布局，仍照進度推進，不僅加速兩岸取地，成都的大型地產新案也會如期在Q2推出銷售。

賴正鎰表示，大陸疫情在當地政府實施延長春節假期與暫停團體出國旅遊等防範措施之後，全民配合並防範得宜的話，應該都可以在控制範圍內，疫情可望緩和下來，且多國都在研發疫苗，預計在一兩周內可研發完成，現階段全球各國一起攜手對抗疫情，他也很有信心，相信疫情很快就能被控制下來。

賴正鎰說，他不擔心疫情影響整體經濟，因為大家都有SARS的防疫經驗後，且現在的生物科技與醫療技術與設備都已經較十年前SARS時的水準大幅提升，民眾已經不會太過恐慌，所以他仍看好台商資金回流推升產業與消費動能，儘管股市昨天開盤重挫，但那只是因為過年期間全球股市下跌，台灣股市補跌，今天股市都已經回穩，顯見大家對疫情比較不擔心了，也會很快回復信心。

至於台灣的房市的表現，賴正鎰認為市場需求面大增、買氣出籠的情況下，去年總推案量高達1.43兆元，年增8%，他將會密切觀察防疫情況進展，相信政府很快就能控制疫情，台灣房市也會繼續活躍，他預估今年仍可成長約4％，推案量上看1.5兆元，呈現「量續增、價微揚」的格局。

對於鄉林在大陸的投資，賴正鎰指出，當地政府單位都已採取有效措施，全民都注意健康管理，很快就能抑制下來，鄉林在青島，南京與成都等三個城市的營運也都照常進行，並沒有太大影響，所以鄉林今年在成都的房產，也可望如期在第二季推案銷售。

大陸投資部分，在建工程中的成都項目今年Q2將正式開盤，總銷為人民幣250億元(約台幣1075億元)，該案將分批開賣，成都案的銷售獲利將把鄉林帶入新時代，也會持續在大陸其他城市取地推案，希望五年後的大陸每年都能有人民幣200億元的推案量。

鄉林建設年前自結2019年12月的營收業績10.4億元，比前年同期的3.86億元，增加171.25%。全年總營收76.98億元，比前年的73.79億元，年增4.32%。

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