40歲蕭亞軒去年底推出新歌〈當你和心跳一起出現〉，近期積極復出演藝圈的她，日前也偕同小鮮肉男友黃皓、製作人陳偉登上《吐槽大會》，節目將於本周六播出。據《香港01》報導，蕭亞軒在微博發文賀年，除了祝福大家新年快樂，也不忘為新歌做宣傳，但由照片看來，卻疑似五官再進化，鼻子相當的突出。

蕭亞軒攜同小鮮肉男友黃皓拍攝〈當你和心跳一起出現〉MV，十分甜蜜。（圖／經紀公司提供）

蕭亞軒發文向網友賀年，「前幾天有粉絲私信我說『鼠來鼠去』這些年，還是『鼠於你』。我想說，當你和心跳一起出現，就『鼠你最中意』！新的一年希望大家都能感受這個世界的溫暖、愛與快樂~鼠鼠惹人愛，一隻鼠也能精彩！Happy CNY everyone!!!!!!! 」表示收到有粉絲私信她，跟她說了一些愛的宣言，讓她十分開心。

近來蕭亞軒積極復出演藝圈，還登上陸綜《吐槽大會》。（圖／經紀公司提供）

出道多年整形傳聞未曾間斷，日前蕭亞軒更在直播時否認整形傳聞，表示自己的鼻子和下巴都是「貨真價實」，唯一動刀的地方就是割了雙眼皮，也承認做過雷射、玻尿酸、肉毒等醫美手術，「我有就有、沒有就沒有。」如果再不相信，她也不在乎。由這次發文的新照看來她的鼻子變的非常突出，網友也表示應該是燈光和角度不同，所造成的陰影效果而已。

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(中時電子報)