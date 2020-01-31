電影《熱帶雨》因去年在金馬獎由楊雁雁勇奪金馬獎最佳女主角而受到矚目，近期終於要在台灣上映，昨（30日）特別舉辦首映會，除了主創團隊導演陳哲藝與甫獲第56屆金馬獎影后殊榮的楊雁雁出席，也邀請在曾與楊雁雁在《第九分局》裡一同飆戲的温貞菱到場站台助陣。而同為金馬影后的楊貴媚，也到場獻上祝福，更特別分享在電影《月光下，我記得》就與當時仍是學生身份的陳哲藝導演結識，今日見證《熱帶雨》，也替陳哲藝導演感到相當高興。

温貞凌（左）因和楊雁雁合作《第九分局》而熟識，特別到場支持。（圖／施岳呈攝）

《熱帶雨》為新加坡陳哲藝編導之作，邀請到楊雁雁、李銘順、楊世彬及新生代潛力股許家樂等人領銜主演，旨在探討中年女性面臨社會框架、家庭壓力及自我需求的衝突與羈絆，最終尋得人生方向。而在新加坡拍片充滿挑戰的狀況下，臺北市政府文化局與台北市電影委員會注入了一股暖流，在「第一屆國際影視攝製投資計畫」即獲得補助資金450萬，企劃已明顯具有國際競爭力，攝製完成後亦獲得多倫多、新加坡、台灣等多項國際影展肯定。

温貞凌（左起）、楊雁雁、導演陳哲藝和楊貴媚出席《熱帶雨》首映會。（圖／施岳呈攝）

此次《熱帶雨》開春首映會也有許多藝人到場觀賞，除了楊貴媚、温貞菱外，製片李烈、葉如芬、金馬最佳新演員范少勳、王可元、林辰唏、夏宇喬，導演林正盛、侯季然、沈可尚等都到場相挺，電影於1月31日台灣上映。

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(中時電子報)