有限責任苗栗縣豐泰產銷合作社與行政院農委會申請補助，將於2月1日在城北里高鐵橋下的農田，舉辦「通霄春遊．農村創生」烘窯活動，現場設置200窯，可供千名民眾體驗，協助在地農民結合生產與銷售，推廣通霄的農特產品及農村觀光，達到農村再生目的。
2月正逢農田休耕期，位於苗栗通霄的豐泰產銷合作社，自2018年成立以來，致力協助基層農民將產銷合一，在耕作時也能確保未來收益，首度與通霄鎮公所、城北里農民合作舉辦春遊活動，大年初八熱鬧通霄，也盼帶動農村旅遊風氣，進而增加農特產曝光、銷售機會。
通霄鎮公所農業課指出，活動現場將事先蓋好150窯，另50窯開放現場民眾持圓鍬自行蓋窯，蓋窯師傅將從旁指導，並提供噴槍及每組1窯5斤地瓜。豐泰產銷合作社理事陳威劭說明，每組需達5人以上，民眾可自行攜帶食材烘窯體驗，通霄在地玉米、土雞等食材，則以抽獎方式免費贈送。
通霄鎮公所表示，春遊活動除了烘窯、摸彩，並設有攤販區及安排精彩表演，希望民眾來通霄玩「有吃又有得逛」，乘興而來，盡興而歸。現今社會愈來愈少見傳統烘窯，豐泰產銷合作社表示，感謝城北里農民願意提供場地協助，期盼能推動整體觀光、活絡農村經濟，並提升通霄鎮的知名度。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。