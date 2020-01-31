活絡農村觀光經濟，有限責任苗栗縣豐泰產銷合作社明在城北里高鐵橋下農田舉辦烘窯活動，通霄鎮公所辦理記者會宣傳，不忘戴口罩防疫。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣豐泰產銷合作社明舉辦烘窯活動，每窯贈5斤地瓜，並提供彩虹玉米、土雞做摸彩品。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

有限責任苗栗縣豐泰產銷合作社將於2月1日，在城北里高鐵橋下農田舉辦烘窯活動，事先蓋好百座土窯。（通霄鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

有限責任苗栗縣豐泰產銷合作社與行政院農委會申請補助，將於2月1日在城北里高鐵橋下的農田，舉辦「通霄春遊．農村創生」烘窯活動，現場設置200窯，可供千名民眾體驗，協助在地農民結合生產與銷售，推廣通霄的農特產品及農村觀光，達到農村再生目的。

2月正逢農田休耕期，位於苗栗通霄的豐泰產銷合作社，自2018年成立以來，致力協助基層農民將產銷合一，在耕作時也能確保未來收益，首度與通霄鎮公所、城北里農民合作舉辦春遊活動，大年初八熱鬧通霄，也盼帶動農村旅遊風氣，進而增加農特產曝光、銷售機會。

通霄鎮公所農業課指出，活動現場將事先蓋好150窯，另50窯開放現場民眾持圓鍬自行蓋窯，蓋窯師傅將從旁指導，並提供噴槍及每組1窯5斤地瓜。豐泰產銷合作社理事陳威劭說明，每組需達5人以上，民眾可自行攜帶食材烘窯體驗，通霄在地玉米、土雞等食材，則以抽獎方式免費贈送。

通霄鎮公所表示，春遊活動除了烘窯、摸彩，並設有攤販區及安排精彩表演，希望民眾來通霄玩「有吃又有得逛」，乘興而來，盡興而歸。現今社會愈來愈少見傳統烘窯，豐泰產銷合作社表示，感謝城北里農民願意提供場地協助，期盼能推動整體觀光、活絡農村經濟，並提升通霄鎮的知名度。

(中時 )