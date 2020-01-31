台中童綜合醫院地下一樓轉角藝術散發出淡淡的茶香、中藥香，並結合水墨的雅緻氛圍，讓展區洋溢著中華文化之美。醫院這次進行展覽的是「仁心 ─ 邱于誠 當代水墨創作展」，從1月1日開始展至3月1日為止，共展出了由邱于誠老師所創作的30幅作品。

彰化員林五代中醫世家的邱于誠，從16歲習畫開始就大小展覽不斷，曾獲2014、2016、2017、2018年國防部後備指揮部的「全國績優青溪新文藝老師」，曾任前彰化縣青溪新文藝學會理事長，現為廣居堂藝術中心董事長。

邱于誠的創作作品融合墨、中藥、茶、手稿、陶等複合媒材，用風乾炮製過的中藥材入畫，拼貼、解構，去展現中醫藥之美；這次在童綜合醫院展出的作品有「仁心•茶香系列」、「茶•原鄉系列」」、「仁心系列」、「經典系列」」及「尋根系列」等水墨作品，共5個系列作，總計30件，皆為近2年內作品精選。

「仁心•茶香系列作」是邱老師從外婆家翻出的老茶碗中，回想起兒時與外婆互動的點滴及記錄鹿谷原鄉質樸的茶文化。「茶•原鄉系列」則是把最熟悉的鹿谷茶園氣味，以手繪四季茶園，半具象的方式呈現。「仁心系列」是以炮製過或風乾的老藥材佐以墨色去呈現出「望聞問切四個字，天地良心一帖藥」的仁心濟世的醫者風範。

「經典系列」則把中醫藥經典及家中還留存曾、高祖父的手稿，用撕貼的手法佐以中藥湯墨染，去表現老祖宗們無私奉獻，造福眾生的精神。「尋根系列」用墨、礦物顏料、老宣紙，以手繪的方式呈現曾、高祖父凌晨登山尋良藥的醫者堅持。

邱于誠表示，此次展覽名稱取自醫者「仁心」，就是想表達出蘊藏在世代薪傳中醫傳統文化底蘊下的是仁心─愛人如己之心，也是佛家常說的「無緣大慈，同體大悲」，故以此為展出題名；也希望將生命的感動，五代中醫懸壺濟世的核心精神─仁心、利生及中醫藥之美，分享給大家。能夠在童綜合醫院展覽更別具意義，正好結合著創作主題，將醫師懸壺濟世的救人之仁心藉由藝術表現出來。

「仁心 ─ 邱于誠 當代水墨創作展」，即日起展出至3月1日，可以到童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間欣賞，感受這一場充滿茶香、藥香的藝文饗宴。

(中時 )