大陸公安部戶政管理研究中心日前發布「2019年全國姓名報告」，「張偉」再度奪下第一菜市場名，而且使用者男女都有；「李娜」則是女性使用人數最多者。總結起來，全大陸前十大菜市場名裡，男性單名偉、女性單名靜最多。姓氏方面，王、李、張、劉、陳依舊是大陸最多姓氏人數前5名。

根據報告，大陸2019年的百家姓與2018年相比略有變化，其中王、李、張、劉、陳依舊占據前5名；不過萬姓以275萬人、歐姓以261萬人雙雙躋身2019年百家姓，常、湯兩姓則排至第101、102位。百家姓總人數占全大陸戶籍人口的85.9％。

此外，2019年大陸31省市裡，王是全大陸第一大姓，也是北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、山東、河南、海南、陝西、甘肅、新疆16個省市第一大姓。李是湖北、湖南、重慶、四川、雲南第一大姓；張是上海第一大姓；劉是江西第一大姓；陳是浙江、福建、廣東第一大姓；楊是貴州第一大姓；黃是廣西第一大姓；馬是青海、寧夏第一大姓。

至於使用最多的10個姓名，依序是張偉、王偉、李娜、王芳、李偉、王靜、李靜、張敏、劉偉、張靜；有趣的是，這些姓名男女皆有使用，其中男性用最多的是張偉，女性最多的是李娜。總結起來，全大陸前十大菜市場名裡，男性單名偉、女性單名靜最多；不過女性使用單名「偉」的也不少。

若不論姓氏，單是名字裡面使用最多的前10個字，依序是英、華、文、玉、秀、明、麗、蘭、紅、金等。

大陸公安部還特別為大陸建政70周年做了一項「名字裡有『國』字」的統計，結果發現大陸有2127.9萬人名字裡有「國」，有的是因為1949年出生，有的是因為出生於大陸國慶日十月一日，其中男性1769.3萬人，女性358.6萬人，男性人數是女性近5倍。排名前10位的帶國字男性名字依序是建國、國強、國華、國慶、國平、國良、國軍、志國、國棟、國輝；女性是國英、國珍、國華、國芳、國蘭、國秀、國芬、國琴、國榮、國香。

(旺報 )