電源供應器品牌廠盛達電業(3027)集團子公司-盛齊綠能推出最新「ESS-智慧MW級儲能系統」，並於今年初完成了第一套儲能系統的安裝交貨，此儲能系統可以做為輔助服務來維持電網供電穩定。

台灣訂定在2025年將建置20GW太陽能之目標，未來將是主要電力來源之一，盛齊綠能自成立以來致力於擴展其綠能解決方案服務，為世界知名SolarEdge和SUNGROW兩大品牌變流器之台灣區授權代理服務商，同時提供電廠級太陽能AI監控軟體和電廠健康診斷維運保養服務；目前於台北、雲林皆設立工程工務服務據點，同時配有持有太陽能乙級技術師、機電、勞安、屋頂作業員等執照專業人員，提供最先進、高效率、可靠安全的太陽能發電解決方案給台灣太陽能業界的投資者、EPC、電站維運商。

由於太陽能供電易受天候影響，較難維持穩定發電，先天上有時間性、間歇性、波動性等先天限制，盛齊綠能推出最新「ESS-智慧MW級儲能系統」，包含電池模組(Pack)、儲能變流器(PCS)、電池管理系統(BMS)、能源管理系統(EMS)，以及貨櫃型儲能站，可提供商業級50 kWh儲能機櫃到MWh電業等級的貨櫃儲能，適合應用於各種工商業場域，甚至包括輸配電所或發電廠。

盛達電業表示，盛齊儲能系統的最大優勢在於可提供快速反應負載資源(Fast Response Resource,FRR)輔助服務，以及儲能自動頻率控制(Automatic Frequency Control,AFC)調頻服務，電池模組採用浸沒式冷卻技術，高絕緣強度、無腐蝕性、無毒性、低蒸發性，為絕佳電池隔離防火安全性方案，讓儲能系統可進行安全高效率充放電。

盛齊綠能總經理簡家禾表示，盛齊ESS MW級儲能系統將在再生能源和電網間扮演調和的角色，讓電網供電及負載得以維持穩定平衡並提升用電效率。

(時報資訊)