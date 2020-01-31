記憶體大廠南亞科技(2408)年前率先舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，開春以來，動態隨機存取記憶體(DRAM)現貨報價走穩，南亞科今早股價亦止跌回穩，下游模組廠威剛(3260)等經昨天開紅盤重跌一天後，今開高走高展現強勢表現。

南亞科看好今年記憶體市況，將扭轉去年記憶體衰退的窘境，並預期2020年第一季DRAM價格可望止跌回穩，公司出貨也會比上季增加。南亞科技於年前股價領軍上揚，下游模組廠十銓(4967)、廣穎(4973)在封關前大漲更為強勁。

年後開春以來，記憶體現貨市場交易清淡，報價持平。據市調機構集邦科技調查，NAND Flash現貨市場因部分地區仍在假期中，30日與31日早盤報價持平。動態隨機存取記憶體(DRAM)報價同步持穩。

南亞科年前舉行法人說明會，總經理李培瑛對今年DRAM市場看法樂觀，指2020年庫存持續去化，供需逐步穩定，對今年全年保持樂觀看法，並預期公司第一季的產品價量表現都會比上季好，上半年業績可望逐季成長，今年有機會逐季向上。

隨著本季記憶體現貨價格將止跌回升，亦有利於下游記憶體模組本季營運不淡。威剛(3260)表示，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局，2020年第一季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩。

NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌逐步向上；除了記憶體大廠受惠，下游模組廠亦可望受惠景氣復甦，今年第一季淡季不淡，包括十銓(4967)、廣穎(4973)等今日股價走揚，表現強勢。

(時報資訊)