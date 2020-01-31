根據SBL本季行銷單位展逸國際公司新聞稿，因應武漢肺炎疫情影響，各方單位幾經討論後，出於保護運動員、觀賽球迷及相關工作人員的安全考量，原定於2月8日，也就是下周六在新北市新莊體育館舉行之「第17季SBL超級籃球聯賽全明星周末」確定停辦。

武漢肺炎疫情擴散，進入防疫關鍵期，考量本運動賽事為室內大型活動，為杜隔群聚感染之可能性，決定以防疫為第一優先，因而選擇停辦。再者，各球隊即將開始備戰下半季，中華隊也為亞洲盃資格賽啟動訓練，盼讓球員能以最健康的狀態進行準備、應戰，若造成球迷不便，敬請見諒。

已購票的球迷如需退票，可依票面金額辦理全額退費，若有系統服務費或取票手續費也將一併退還。球迷可選擇現場退票，於2月8日當天下午1點到晚上8點至新莊體育館售票處，憑票券正本辦理；或於2月18日前透過年代售票郵寄或親洽辦理，詳細辦法請見年代售票官方網站或SBL超級籃球聯賽官方粉絲團。

(中時 )