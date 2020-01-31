因應武漢肺炎疫情，中央與地方政府防疫視訊會議，新竹市秘書長陳章賢強調將與中央合作，遵守居家隔離者的送餐、收垃圾等防疫SOP。（新竹市政府提供／羅浚濱新竹傳真）

因應武漢肺炎疫情，行政院副院長陳其邁31日主持中央與地方政府防疫視訊會議，新竹市政府秘書長陳章賢率衛生局等單位參與，提出居家隔離者防疫議題，強調將與中央合作，遵守居家隔離者的送餐、收垃圾等防疫SOP，全力守護市民健康。

陳其邁在視訊會議表示，目前口罩供貨穩定，民眾不須恐慌也不需囤貨，呼籲健康民眾不需一律戴口罩，優先讓有呼吸道問題、發燒、慢性病，及有就醫、陪病、探病需求等有高風險受感染的民眾購買。

陳章賢提出居家隔離者垃圾處理問題，陳其邁責請環保署應完成SOP訂定，供地方政府依循辦理。另開學日在即，也有縣市提及兒童口罩供應問題，中央將請業者調整產能提供，2月1日起將延續每人每次限買1至3片政策，口罩則降為6元。

衛生局長王宗曦表示，竹市衛生局對防疫已做好萬全準備，日前再度邀請五大責任急救醫院與鄰近醫院，針對建置隔離檢疫、病人分流管理及人員教育訓練舉辦共識會議，盼減少醫院群聚感染的可能，確保住院病患健康。

新竹市現況口罩供貨無虞，價格穩定，衛生局提醒業者販售的口罩沒有醫療器材許可證字號，應注意遵守藥事法及相關規定，避免宣稱醫療效能，違者將依違反藥事法開罰。

衛生局提醒，民眾返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，返國14日內如出現上述疑似症狀，應戴上口罩儘速就醫，如有嚴重特殊傳染性肺炎相關疑問，可至疾病管制署全球資訊網或撥打疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

(中時 )