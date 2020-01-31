幸運兒也做公益，拿出兩萬元給老闆作為肢體殘障公益用。（王志偉攝）

本月兩度刮大獎，不少人來碰運氣。（王志偉攝）

「有錢真好！」位在花蓮市公園路上這間彩券行，新春期間兩度刮出100萬元大獎，根據店員轉述，今早一名蓄著三太子頭的常客，先是抱怨一直沒刮中大獎，店員開玩笑說「眼睛閉起來隨便挑就中了」，拆了一本全新大吉利彩券，選了一張一千元的「大吉利」彩券，當場刮出100萬元，這名常客當場捐了兩萬元給業者殘障協會基金，開心笑稱「得大獎又做公益，真幸運」！

接連開出100萬元的「有錢真好彩券行」位在花蓮市區公園路上，去年十月間發生大火燒毀，當地也是地方知名「彩券街」，過去新春期間當地彩券行曾一連開出多次刮刮樂頭獎、一次威力彩和二獎，總彩金高達5千萬。火警過後附近彩卷行重新開始，沒想到今年春節連出大獎。

花蓮市公園路彩卷行林立，新春期間都傳中大獎。（王志偉攝）

簡姓店員表示，今早9時30分，一名蓄著三太子頭的常客，先是抱怨一直沒刮中大獎，店員開玩笑說：眼睛閉起來隨便挑就中了！店員拆開一本全新的大吉利彩券，應這名客人之請，幫忙任意選了一張一千元的「大吉利」彩券，結果當場刮中100萬元，難以置信自己真的那麼幸運，拿出兩萬元當場捐給店家業者殘障協會做公益。

店員說，今早店裡已有徵兆，有一個頭髮雪白的老公公來店門口坐，而且坐了很久，臨走時幫我們買了今彩539 ，還祝彩券行開頭奬，沒想到沒多久就刮出100萬元，「我們不迷信，不過，每次開大獎，回想過程，總有些奇特之處」。

其實稍早18日，一名年約30歲的妙齡女子上門，就到店裡表明因為夢見「5號」，選了一張編號「5」的2千元「超級紅包」刮刮樂，現場刮中100萬元獎金。財神爺再度光臨，有錢真好彩券行兩度刮出100萬元大獎，客人直呼幸運。

(中時 )