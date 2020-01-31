清水區衛生所護理師蔡孟純說明消毒水調製比例。（警方提供／王文吉台中傳真）

武漢肺炎拉警報，清水分局率工友前往清水區衛生所取經，學習消毒水如何配製、環境打擦拭重點等。（警方提供／王文吉台中傳真）

武漢肺炎疫情嚴峻，波麗士大人也加強防疫。台中市豐原分局要求各單位張貼防疫宣導海報，並添購酒精清潔液、外科口罩及額溫槍等防疫物品，提供員警執勤時使用。清水分局也要求戴口罩及勤洗手，31日上午集合各單位工友前往衛生所學習調配消毒水及防疫要點。

警察接觸人群頻繁，感染風險性高，為加強防疫工作，清水分局長張啟祥安排工友前往清水區衛生所，學習消毒水如何配製、環境打擦拭重點等。護理師蔡孟純表示，消毒水比例為漂白水1比清水100，調配時最好配戴口罩及手套，消毒水建議每天調製，勿放隔天。

清水分局長張啟祥表示，同仁上班時常接觸人群，駐地又屬公共場所，洽公民眾多，因應疫情升高，除要求員警配戴口罩及勤洗手，特別請工友們每日加強環境清潔及消毒，共同維護民眾及員警同仁健康。

此外，豐原分局更在人潮聚集「廟東商圈」與「太平洋百貨」設置機動派出所，由頂街派出所所長廖俊賔親自帶同警察志工發送防疫海報，宣導正確的防護措施，頗受民眾嘉許。

豐原分局長黃永志提醒民眾，預防新型冠狀病毒，除了「戴口罩」之外，應保持手部衛生，盡量避免接觸公共場所的公共物品，飯前飯後使用肥皂水洗手，若出門在外不便取得清水和肥皂，可使用含有酒精的洗手液替代。

(中時 )