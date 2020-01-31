劉姓計程車運將常在錢櫃KTV外排班，2017年7月間載送酒醉女子返回內湖住處，卻趁機「撿屍」，在後座性侵得逞，女子隱約聽到「小哥哥把東西放進來好不好」，睡醒後感覺下體疼痛，因而控告司機乘機性交罪，士林地院日前審結，認定司機在女子住家逛2小時，與一般司機載酒醉客人快速抵達住處的常情相悖，依法判處有期徒刑4年，可上訴。

2017年7月22日凌晨2點50分，劉姓運將在KTV外排班，載酒醉女子返回住處，朋友還說回家要打電話，但司機在快抵達住處前，假裝已經將人平安送到家，隨即將車開入暗巷內，在後座性侵得逞，直到清晨5點半，才將人送到住處請管理員攙扶上樓。

劉始終否認犯案，辯稱當天叫女子清醒長達10到20分鐘，始終無法喚醒，又不知道地址，才停在巷弄等候，他先在駕駛座座玩手機，之後再到後座陪伴，女子卻主動跨坐到他大腿，將內衣往上拉，還將頭按到她的胸前，問他喜不喜歡，並稱「我有反抗，但推不開她」，兩人磨蹭並未發生關係，女子在後座昏睡到5點多。

法院傳喚當天一起喝酒的大學同學，同學說第一次看她喝這麼醉，搭車後還向司機索取電話號碼，3點多打給司機，劉說被害女子已經下車，坐在社區大門，但5點多打給女同學時，卻得知她遭性侵，立刻過去她家陪伴並報案。

被害女說醒來發現下體疼痛、內褲反穿，回想返家過程，隱約感覺色運將掀起她的內衣。判決指出，運將與被害女子素昧平生，若非圖謀不軌，根本沒有必要從駕駛座往後坐與女子獨處的必要。

合議庭並不採信劉男辯詞，並痛批計程車司機有平安送乘客回家的職責，卻不知潔身自愛，為滿足性慾，將女乘客載到荒僻道路旁性侵，犯案後，否認犯行，迄今並未與女子道歉、賠償，毫無悔意，依法判決。

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(中時 )