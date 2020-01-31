立委趙天麟臉書。（摘自趙天麟臉書）

現在為防範武漢肺炎，全台灣都在等待口罩，可民進黨立委趙天麟表示，有廠商得知罷韓活動，開工協助製作罷韓口罩響應。對此，有網友大驚不是缺口罩嗎？國民黨台北市議員王鴻薇更譏諷，民進黨立委把目前「政府防疫管制品」大剌剌的做為罷韓文宣品，感覺好奢侈，好諷刺呀！

趙天麟日前在臉書以「罷韓起跑第一天」為題，發文表示，感謝市民熱情參與，「公民割草行動總部」第一天不畏寒流，湧入絡繹不絕的人潮。

趙天麟接著表示，「也要謝謝各界好友力挺，昨天我們有提到將選戰剩餘的口罩捐給公民割草使用，就馬上有廠商停止休假，配合我們加印文宣，製作成為『罷韓口罩』」。

問題不是現在台灣都在缺口罩，很多地方都買不到口罩，需要等待才行。對此，王鴻薇表示，罷韓是公民行動，尊重。口罩防疫是全民行動，優先。在全台陷入口罩慌，政府都已經全面中央調控，全台限購之際。卻見民進黨立委把目前「政府防疫管制品」大剌剌的做為罷韓文宣品，感覺好奢侈，好諷刺呀！

(中時電子報)