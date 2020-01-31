為降低武漢肺炎傳播機率，國立中山大學31日決議，將開學日自2月17日延後一周，改為2月24日，並擬定相關管理計畫，報教育部備查。校內也規劃檢疫及觀察宿舍備用，目前也正著手建置防疫資訊平台，提供學校最新疫情正確資訊。

中山大學31日發信給全校學生，通知延後開學、防疫健康管理機制、住宿安排及註冊、修課及畢業相關因應措施，以便學生提前準備，信末更呼籲「保持警戒、互相支持、不必恐慌，鼠年吉祥」。校方強調，考量6月底仍有時間供學期彈性運用、不影響學生上課時數，率先決議將開學日延後一周。

為因應疫情，中山大學年初二即成立防疫小組，由校長鄭英耀擔任召集人，副校長黃義佑擔任副召集人兼執行長，春節期間不斷透過線上群組即時討論校園應變措施，並根據「中央流行疫情指揮中心」與「教育部嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變工作小組」的指示，著手規劃一系列防疫作法、安心就學措施及身心輔導機制等。

中山大學防疫小組發言人、學務長楊靜利指出，大部分陸生返台時間為2月13日至17日，將通知他們盡量於2月10日左右返校，檢疫14日後配合開學時間，如此安排可大幅降低大部分學生與具潛在傳染風險者之間的接觸機會，相信能有效舒緩家長疑慮。中山也擬訂「安心就學」措施，無論是註冊、繳費、選課、修課、考試、請假、休退學、畢業資格等事項，都有彈性做法。

楊靜利表示，在第一波防治計畫期間，學校活動中心住宿部為「檢疫宿舍」，翠亨E棟宿舍為「觀察宿舍」，均一人一間，住宿期間由學校提供三餐協助及健康追蹤管理。第一波防治計畫後，任何學生一旦成為高風險者，都將移住翠亨E棟宿舍（或返家）進行檢疫或觀察。學生若為疑似病例或需自我隔離，心理師會以電話、書信或EMAIL聯繫關懷，提供心理支持。

如因周遭疫情相關隔離措施出現身心不適症狀，諮職組心理師也會提供協助。目前學校也增購口罩、乾洗手液、消毒水等防疫物資，提供全校各單位足夠的防疫能力。同時，也正著手建置防疫資訊平台，未來將提供學校最新疫情正確資訊，讓師生安心，。

(中時 )