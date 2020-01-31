防疫政策因范飆罵調整 政院：嚴重不實 14:002020/01/31 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇揆幕僚澄清防疫政策非受輿論壓力調整(蘇揆臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳藝人范瑋琪飆罵行政院長蘇貞昌，因范是公眾人物，政院受到壓力而檢討防疫政策。蘇揆幕僚今天鄭重駁斥「嚴重不實」，希望對外澄清。 幕僚指出，防疫政策都是經過防疫專家討論後所做的決策，怎麼可能是所謂受到此事影響，就調整防疫政策。行政院在武漢肺炎防疫方面，向來是尊重專家的討論及決策，有需要才調整。 媒體報導，政院防疫政策「確實因為范瑋琪是公眾人物，行政院方面也受到輿論壓力，並且有對相關政策進行檢討」，幕僚認為是「嚴重不實」，必需對外澄清。 (中時 ) #防疫 #政策 #幕僚 #范瑋琪 #政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 爆粗飆罵蘇貞昌 范瑋琪認錯了「無意造成社會紛擾」 11:592020/01/28 娛樂 蔡英文強調全面防疫 務必遵守防疫規定 15:072020/01/28 政治 被范瑋琪罵「狗官」 蘇貞昌一句話嗆爆她！ 21:212020/01/28 政治 范瑋琪爆粗罵蘇貞昌 他揭「狗官」真面目 12:142020/01/29 娛樂 仙女戰爭再起！范瑋琪、張韶涵當年誰紅？ 網一面倒：胡錦濤認證 15:362020/01/29 娛樂 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 黑人再開腔挺范瑋琪 「善良是一種選擇」 22:092020/01/29 娛樂 范瑋琪二度發文硬起來大戰 網揣測「背後真實心意」… 11:302020/01/30 娛樂 防疫大作戰 四分局駐點彩虹眷村宣導防疫 17:272020/01/30 社會 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 政治熱門新聞 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 罷韓團體嗆韓國瑜這一句 陳揮文聽完哈哈大笑 - 政治 「高雄」陳菊做得比韓國瑜好？網友嘆：可憐哪... - 政治 范瑋琪願為「狗官說」向蘇貞昌當面致歉！何志偉證實：別再造口業 - 政治 韓粉反擊！「罷黃」行動熱絡 連署地點曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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