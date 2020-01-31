外傳藝人范瑋琪飆罵行政院長蘇貞昌，因范是公眾人物，政院受到壓力而檢討防疫政策。蘇揆幕僚今天鄭重駁斥「嚴重不實」，希望對外澄清。

幕僚指出，防疫政策都是經過防疫專家討論後所做的決策，怎麼可能是所謂受到此事影響，就調整防疫政策。行政院在武漢肺炎防疫方面，向來是尊重專家的討論及決策，有需要才調整。

媒體報導，政院防疫政策「確實因為范瑋琪是公眾人物，行政院方面也受到輿論壓力，並且有對相關政策進行檢討」，幕僚認為是「嚴重不實」，必需對外澄清。

(中時 )