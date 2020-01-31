表態競逐國民黨主席並完成領表的立委江啟臣今天接受廣播專訪時，秀出自己手機裡關於2020總統副總統選舉人比例，以此警惕自己，國民黨除了要年輕化外，還要現代化，未來國民黨要想辦法以網紅方式經營網路行銷，或者透過校園演講等管道宣導政黨理念，「國民黨改革不是世代而是心態」，並拋出當選主席的話，力推系統性人才培育。

國民黨自昨天起開放有意參選黨魁者領表，搶頭香領表的江啟臣中午接受廣播專訪說，過去敗選改革聲浪很多，「總是說的多，做的少，對改革的形容詞多，變成動詞的很少」，導致外界看不到改革實踐，參選的動力就是希望真正做到改變。

江啟臣在農曆初一宣布角逐黨魁後就在臉書貼出問卷，結果超乎他意料，累計至今共收到1萬份，其中回覆率高達48％，30至50歲為大宗。江說，首要關注是給予年輕人多點機會，希望國民黨能更接地氣、回應民意，其次做好世代溝通。

他認為，若年輕人對公共事務有興趣，就開放年輕人參與黨務工作，到15縣市或全台議會服務，還要鼓勵競爭、參與選舉、當幕僚，才能新陳代謝。現階段是接收此次選舉落馬的候選人與助理團隊，並為他們安排出入。

「少子化是國民黨的問題」，江啟臣覺得不只要世代銜接，更重要的是人才培育，有經驗與資深的前輩分配在不同位置，分頭為黨作戰，現在的時空環境為中壯世代扛責，這也是他下定決心參選的關鍵。

他強調，補選主席一年多來任期，沒有選舉提名壓力，能專注啟動改革，不敢說一年內能完成多少，但起碼能列出優先順序，「行動比什麼都重要，有必要系統性給予年輕人機會」。國民黨就算沒有黨產，也有基金會等團體，需要系統性地結合，接觸、培養、推舉年輕人地經營下一個世代。

江啟臣秀出手機中關於2020總統副總統選舉人年齡分布表，時常警惕自己20至50歲選民佔五成四，加上60歲高達七成三。他指出，國民黨除了年輕化外還要現代化，不找網紅就算了，有無辦法以網紅方式經營網路行銷，或者透過校園演講等管道宣導政黨理念，「國民黨改革不是世代而是心態，心態改變，世代與年紀都不是問題」。

(中時 )