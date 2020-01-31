總統蔡英文31日出席「新北環狀線」通車典禮，她強調，建設不分顏色、黨派，只要是人民的需求，政府都會盡力、努力去做。環狀線通車後，還有正在施工的「萬大中和樹林線」第一期工程、設計中的環狀線第二階段等，都會由中央和地方一起攜手合作，把捷運路網虛線變成實線。

本次新北環狀線通車典禮，出席人士不分黨派，包括蔡英文、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、前台北縣長周錫瑋、國家發展委員會副主委鄭貞茂、立法委員江永昌、羅明才等官員出席活動。

蔡英文指出，新北環狀線是第一條全線都在新北市境內的捷運，非常有意義。特別是有兩點重要的意義：第一，雙北串聯將會更便利。環狀線連結板南線、松山新店線、中和新蘆線等多條通往台北市的捷運路線。從現在開始，雙北的往來，不再只依賴單獨的路線，而是有完整的路網，轉乘會更方便、更節省時間。

第二，新北各區串連也更便利。以前常有市民朋友反應，新莊、中和明明都在板橋旁邊，但彼此的距離，好像比跟台北市區還遠，搭捷運要轉好幾條線才會到。將來，這種「轉來轉去」的辛苦，都會變成歷史；環狀線第一階段的通車，可以說是新北市交通發展的重要里程碑。

在蘇貞昌院長還是台北縣長時，他就致力於規劃捷運環狀線。後來的幾位縣長及市長陸續接棒，跟台北市的幾位市長共同合作；在中央、地方全力合作之下，今天我們看到了第一階段的成果。

蔡英文表示，2010年她競選新北市長時，這也是她的政見，現在這項政見在很多人共同努力下實現了，但是這個政見不是她一個人的政見，而是大家共同的目標，包括新北市民都非常期待。

她認為，新北市是人口最多的縣市，也是成長速度最快的都會，串連捷運、升級交通，是非常重要的事情，她常放在心上，也常常來審視新北的建設情況；尤其因為她也是新北市民，因此對新北的建設需求，她的感受特別深，400萬人口值得有更便捷的交通、更好的基礎建設。

蔡英文向侯友宜表示，中央一定會全力配合新北市建設的需求。經過長期的努力，現在環狀線順利通車了，而且不只是環狀線的第一階段，後續的計畫也會加快腳步進行。像是「萬大中和樹林線」第一期工程正在施工，第二期去年也納入前瞻基礎建設計畫中；環狀線第二階段的南環、北環兩段，也都在設計當中。她請侯市長放心，「你對新北市民的用心，中央一定支持你」，也請市府和中央攜手合作，一步一步，把新北需要的捷運路網，從虛線變成實線。

而連結雙北的捷運，同樣有很多需要台北市政府參與的地方。蔡英文相信建設不分黨派，只要對人民有利的事，柯文哲市長也會非常願意來配合。

(工商 )