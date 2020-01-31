2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情加劇，法國興業銀行分析師警告，全球股市恐下跌10%。

根據大陸官方統計，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）引起的武漢肺炎死亡病例在大陸全境至今已達213例，單日新增確診病例數近2000例，累計共9692例，今天恐將破萬。

外媒報導，興業銀行的策略師Alain Bokobza表示，如果疫情升溫，大陸將再次受到衝擊，由於大陸佔全球經濟體18%，將對其他經濟體產生重大負面影響。一旦全球股市挫跌10%，富時環球指數市值將蒸發5兆美元（約新台幣152兆元）。

報導指出，很多人用2003年的SARS推測金融市場的走向，但過去17年來，大陸經濟高速發展，又和全球經濟緊密結合，對於股市的打擊可能遠遠超過SARS時期。加上SARS爆發時，全球股市在長期熊市的末段，兩次疫情爆發的市場背景不同，難以判斷未來走勢。

(中時電子報)