機捷A3新北產業園區站今啟用預辦登機及行李拖運服務。(吳亮賢攝)

新北市捷運環狀線今(31)正式通車，機捷A3新北產業園區站也同步啟用預辦登機服務，桃園市長鄭文燦與交通部長林佳龍特別前往視察，林佳龍也表示，「兩項重大建設能同一天完成，是中央地方跨縣市合作很好的示範。」

林佳龍指出，去年已超過4800萬人次使用桃園機場出入境，一天平均10幾萬人，若能多利用A3站預辦登機分流以及行李拖運，可減輕機場通關負擔，「相信是桃園機場第三航廈跟跑道興建好之前，一個很好的智慧通關措施。」

鄭文燦表示，目前機捷A3站行李拖運採人工作業，兩年後會完成自動化作業，未來新北市民要出國更為方便，另跟林佳龍部長討論後，在環狀線一個月的免費營運期間，票價也是互打八折，「以這個月計算，每日達1900人次，將來會陸續增加。」

立法委員吳秉叡說，A3站預辦登機啟用是新北市民很大的福音，可從環狀線新店、中和、板橋、新莊搭乘過來，預辦登機通關，也可以紓解機場流量的壅塞程度。

(中時 )