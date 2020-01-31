「防疫如同作戰！」台中市全力防疫武漢肺炎，31日再召開第3次防疫會議整備，市長盧秀燕主持時強調，在市府積極防疫下，台中目前沒有社區感染情形，但絕不能鬆懈要阻絕疫情，「做到滴水不漏的防範！」與會的中央單位、醫師公會代表也於會議中肯定市府防疫作為。

市府31日在台灣大道市政大樓召開嚴重特殊傳染性肺炎第3次防疫會議，由市長盧秀燕親自坐鎮主持；市府局處首長、中央及相關醫療單位代表均出席與會。盧秀燕說，感謝相關單位、人員犧牲春節假期，持續開會、動員進行防疫工作，市府將繼續努力全面防範。

疾病管制署中區管制中心主任劉碧隆，會中肯定市府防疫作為。劉碧隆說，市府持續聯合機關、學校、各單位等，隨著疫情變化，適時機動調整防疫作為表現非常好；中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬亦肯定市府防堵疫情作為。中市醫師公會肯定市府迅速上軌道啟動應變，相信必能有效阻絕疫情。

衛生局指出，市府每日安排人員至超商、藥局、藥粧店，實地訪視口罩、乾洗手液等防疫物資販售及庫存情形，各局處將持續總動員落實各項防疫整備，希望全方位阻絕疫情。

2020台灣燈會主展區將於2月8日在后里花博園區登場，其中花舞館為這次台灣燈會唯一密閉空間；盧秀燕強調，開園後將請民眾戴上口罩再進入花舞館，以維護大家的衛生安全。

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(中時 )