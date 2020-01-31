防疫概念股在檯面上雖有逾20多檔股票，但近兩個交易日大紅燈籠高高掛者，僅恆大、康那香、新麗、南六、雙邦、毛寶與熱映等7檔，顯示市場搶進標的，仍以個股的基本面、財務體質等狀況優先考量。

另外，今盤前受惠財政部長蘇建榮對投資人信心喊話收到心理建設的效果，使盤勢開高之後，始終在平盤之上行進間整理，最高漲點還逾150餘點，迄收市的漲幅稍收歛，仍較昨止跌攀升73.36點，報11495.1點，單日漲幅0.64%，成交1752.77億元。

對上市櫃盤勢止跌貢獻較多者，仍是電子股回神，包括台積電、股王大立光、國巨、環球晶、美律、聯詠、台勝科、原相、健策、中美晶、聯發科、和碩、穩懋、祥碩、大毅及新日興等科技族群，成為短多焦點。

此外，兆豐金、第一金等金融股則擔當穩盤角色；而傳產股的台塑、台化、統一、南亞、儒鴻、弘塑、上銀、聚陽與中鋼構等則挹注盤勢輔攻效益。

店頭市場方面，周五同樣止跌反彈，指數報漲0.54%，為141.77點，成交380.48億元；總計上市櫃的單日成交值仍逾2千億元。

(工商 )