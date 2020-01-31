武漢肺炎肆虐，包括冠傑建設等多家企業的2月春酒，都取消或延後，不過，3月二度在高雄展覽館舉行的2020年亞洲風力發電展，主辦單位認為，台灣雖然有9例確診病例，然而都是被安全隔離照顧的，污染風險較低，對於5週之後的活動，仍感到樂觀，因此，決定如期舉行。

主辦單位茵康國際會議顧問公司總經理吳政典表示，2020年亞洲風力發電展是國內最大的風電相關展覽，今年是第2次在高雄展覽館展出，從3月3日到5日，一連3天，共有近200個攤位。

吳政典指出，主辦單位明白武漢肺炎的狀況、以及武漢肺炎可能帶來的風險，但，該病毒雖已傳播到大陸以外的許多國家，但傳播有限，世界各地的衛生機構都保持警惕，並隔離任何出現症狀的患者。

他說，迄今為止，台灣雖然有9例確診病例，然而，都是被安全隔離照顧的，與大陸以外的任何其他國家相比，台灣的污染風險較低，主辦單位相信，台灣的醫療系統是世界上最好的系統之一，同時，政府及時、透明的疫情資訊，可確保大家隨時獲得最新信息，並得到良好的保護。

吳政典表示，距離2020亞洲風力發電展（WEA）開幕，還有5週的時間，主辦單位將繼續監控發展情況，到目前為止，對於疫情的發展，仍然感到樂觀。

他說，為了確保與會者健康與安全，主辦單位將會增加會場的消毒層級，並增加手持消毒器的數量，並將像其他各展一樣，現場還有一組醫療隊，除了其他緊急情況外，給予可疑症狀的患者專業的照護。

吳政典表示，有鑑於此，2020年亞洲風力發電展將按照原計畫，3月3日到3月5日如期在高雄展覽館舉行。

(工商 )