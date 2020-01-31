台灣武漢肺炎第9例的丈夫平時在武漢工作，回台數日後出現咳嗽、流鼻水等輕微感冒症狀，他因此去看診，但就醫照X光並沒有發現肺炎症狀。

由於當時的通報條件是「有發燒、呼吸道症狀、有武漢旅遊史」三者皆備，才會通報，因此並未對他進行病毒篩檢，直到他太太確診後，才被回推可能為武漢肺炎輕症。

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(中時電子報)