大政治大爆掛-無色覺醒》 輕症成漏網之魚 台第九例專家都擔憂 14:112020/01/31 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣武漢肺炎第9例的丈夫平時在武漢工作，回台數日後出現咳嗽、流鼻水等輕微感冒症狀，他因此去看診，但就醫照X光並沒有發現肺炎症狀。 由於當時的通報條件是「有發燒、呼吸道症狀、有武漢旅遊史」三者皆備，才會通報，因此並未對他進行病毒篩檢，直到他太太確診後，才被回推可能為武漢肺炎輕症。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #武漢肺炎 #武漢 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 《基金》武漢肺炎爆發，永豐1-3年美國公債ETF大漲逾13％ 10:002020/01/30 財經 《基金》張帆：武漢肺炎黑天鵝不致重創經濟，但造成恐慌不容小覷 12:332020/01/30 財經 《熱門族群》金鼠紅盤慘摔季線，點將台股抗「疫」奇兵 12:332020/01/30 財經 《半導體》武漢肺炎恐衝擊陸5G換機潮，聯發科重挫 13:412020/01/30 財經 武漢肺炎開棒球第1槍 亞洲棒總中彈 14:402020/01/30 體育 為何歐洲人不戴口罩？網曝國情差異 16:182020/01/30 日常 武漢肺炎病例持續增加 避險資產日圓上漲 23:282020/01/30 財經 政治熱門新聞 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 罷韓團體嗆韓國瑜這一句 陳揮文聽完哈哈大笑 - 政治 「高雄」陳菊做得比韓國瑜好？網友嘆：可憐哪... - 政治 范瑋琪願為「狗官說」向蘇貞昌當面致歉！何志偉證實：別再造口業 - 政治 韓粉反擊！「罷黃」行動熱絡 連署地點曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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