為了適應正值夏天的南半球氣候，中華女足30日提前飛抵澳洲雪梨，備戰2月3日開打的東京奧運亞洲區第3輪資格賽。不過大陸隊因原本在武漢集訓，抵澳後要於布里斯班隔離到2月5日，亞足聯（AFC）決定該隊賽程全部延後3天，中華隊3日首戰對手也變成了泰國。

本次奧運女足資格賽原本要在武漢進行B組賽事，因疫情先移至南京，最後再改到雪梨。不過原本的地主隊大陸就在武漢移訓，澳洲規定「過去1周內去過武漢」入境後得先隔離觀察，大陸隊5日才解禁，無法按原賽程於3日首戰泰國。

事實上，大陸本次就有4名培訓隊球員被留在武漢「居家隔離觀察」，其中包括曾加盟過法甲巴黎聖日耳曼（PSG）的球星王霜，與另一主將姚偉。儘管從去年底東亞錦標賽來看，王霜已非2018年時的最佳狀態，但兩主力缺陣肯定有影響。

中華女足日籍教頭越後和男表示擊敗大陸為此行的重要目標。（李弘斌攝）

中華女足日籍教頭越後和男行前明白指出，此次目標就是要擊敗大陸隊，才有機會晉級最終輪。越後說：「比賽改到南半球，大陸隊跟我們一樣要適應夏天，她們也失去主場優勢，這些當然是我們的利多，但無論如何，我們的目標就是要擊敗大陸，關鍵還是我們自己準備得如何。」

由於大陸隊賽程延後，中華隊首戰變成3日對陣泰國，同樣是尋求晉級非贏不可的一役，且就氣候而言，位於熱帶的泰國沒有適應澳洲夏天的問題。中華隊次役將於6日對陣地主澳洲，9日上演兩岸女足大戰。中華隊必須拿到B組前2，才能挺進4搶2的最終輪資格賽。

中華女足春節期間也在迎風球場操兵備戰，圖為後衛潘彥昕（中）拉球衣也要阻止前鋒蘇育萱（左）突破。（李弘斌攝）

中華隊奧運資格賽球員名單如下：

★守門員：蔡明容（富士櫻花FC）、程思瑜（台中藍鯨）

★後衛：潘彥昕（臺北熊讚）、李佩容（台中藍鯨）、李宛珍（加州大學河濱分校足球隊）、潘昕妤（自由球員）、卓莉珊（花蓮女子）

★中場：卓莉萍、王湘惠（花蓮女子）；張季蘭（台中藍鯨）；藍昱絜、丁家英 （高雄陽信）；林雅惠、粘菁云（臺北熊讚）

★前鋒：丁旗（隊長）、陳燕萍（花蓮女子）；曾淑娥（自由球員）；李綉琴、蘇育萱（台中藍鯨）；林欣卉（臺北熊讚）

(中時 )