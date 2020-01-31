因應武漢肺炎疫情，永慶房產集團配合並落實政府政策，於年節期間即成立防疫小組，即時掌握員工年假出遊的行程，提供相關防疫的資訊，若春節期間有出入大陸港澳地區的同仁，要求自主健康管理14天。此外，取消年後團拜、店長會議等大型集會活動，加強宣導要求同仁落實戴口罩、勤洗手，注意身體狀況，若有不適立即就醫。

1/30開工首日更於各辦公區域準備耳溫槍，要求員工每日測量體溫、戴口罩、勤洗手；出入口提供酒精消毒手部。針對第一線房仲經紀人，也特別要求拜訪客戶須戴口罩；店內亦備有酒精以進行消毒措施，落實防疫措施。

針對將前來面試的求職者，永慶房屋也通知並提醒求職者，配戴口罩參加面試；若有外部貴賓來訪也請外賓攜帶口罩，消毒手部，並為來賓量測體溫，全面動員以防疫為優先。

除員工的防疫提醒與準備外，以創新聞名的永慶，是業界科技看屋服務的領航者，有完備的線上看屋服務，早在2003年台灣SARS爆發時，永慶房屋就率先推出全球首創「影音宅速配」，讓客戶不出門也可看房子，將房仲科技服務推升至「影音看屋」的全新時代。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明：「近年，永慶更持續運用高端科技，帶領產業進入「智能看屋」的時代，客戶不需出門，就可透過手機或電腦，使用永慶「實境找房」功能，除生活圈、街景能一覽無遺外，也能以720度屋內環景照片賞屋，較以往僅有照片能看到更多細節；如需經紀人線上解說，更可事先預約「實境Live賞屋-達人線上互動解說」由經紀人在線上實際解說屋況。」

武漢肺炎期間，永慶房產集團全台門市持續服務，除落實政府防疫工作外，更持續提供客戶便利的線上科技賞屋服務，讓客戶不出門也可在家看屋。

(中時電子報)