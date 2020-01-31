武漢肺炎疫情蔓延，網路上出現在不少相關訊息，民進黨今召開記者會痛斥防疫視同作戰期間，竟然有人藉此散布假消息，甚至網傳民進黨利用銷售口罩牟利；發言人何博文表示，這期間有任何網路造謠，民進黨絕不姑息，會後會去刑事局提出告訴。

至於部分藝人大量口罩轉送出口到中國傳聞；何博文說，相關單位會去了解，呼籲大家口罩數量絕對足夠，政府爭購後會做適當調控，大家毋須恐慌、刻意散播口罩不足訊息。

何博文今在記者會出示不少網路截圖，他說，光是收拾到，包括「韓軍」、「韓國瑜庶民後員會」、「員林人大小事」等，隨便貼文都可以找出一堆，很多惡毒流言，連最基本算數都搞錯，民進黨絕不容選假訊息影響民心。

他說，近期有網友在部分臉書社團發文指，「醫療用口罩一個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後，批給超商4到5元，每個口罩賺3到4元，每天出貨400萬到600萬個，請問民進黨每天可以賺多少錢？民進黨禁口罩一個月，只有自己買跟賣，一天賺1500萬乘以30等於45億。災難財最好最容易賺，賺的肥滋滋，可能很難放手了。」

何博文指出，近期有網路有心人士散播不確實的訊息，在臉書社團、Line群組上流傳，造成以訛傳訛、民心恐慌，而且該訊息連最基本的算術都算錯，針對這種充滿不實的惡意訊息，民進黨將正式提告以遏止歪風。

黨發言人周江杰則表示，政府在春節期間釋出口罩，在超商販售一片要8元，是因為春節期間物流等成本增加，統一價格是為了避免市場哄抬價格。

(中時 )