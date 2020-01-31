新國會將於明天報到，民進黨立法院黨團昨召開第10屆黨團成立籌備會及黨團會議，決定推舉前行政院長游錫堃與立院副院長蔡其昌搭檔，角逐立院正副院長，游錫堃及蔡其昌今下午拜會民眾黨團尋求支持。民眾黨團總召賴香伶當面提出國家治理、財政紀律、選舉年齡下修等三大訴求，並期許院長副院長主持院會相關程序不要忽略小黨議程跟法案。對此，游錫堃樂觀其成，承諾在程序正義下會維持黨團公平，向辦法讓議事品質跟效率提升。

賴香伶指出，民眾黨去年8月成立以來，一直重申台灣重新開機，國會改革是重要議題，年輕世代參政權是民眾黨核心議題，如今選舉年齡下修18歲時機成熟，但必須配合修憲，希望可以藉由還政於民作為政黨合作重要的第一個議案，全力推動。

其次是國家治理，青年世代居住負擔問題，居住正義部分可以藉由台北經驗，未來在國會推動，並與其他政黨一同進行友善年輕人的政策推廣；最後是財政紀律，啟動國財政收支劃分，三大主張將是進國會後重要方向。

新國會民進黨持續單獨過半，賴香伶強調，關鍵議題各黨合作關鍵在於態度，即便無法扮演關鍵少數角色，期待院長未來主持院會相關程序，不要忽綠小黨議題跟法案，導致小黨只能倡議，無法落實相關法案推動。

對於民眾黨提出三大訴求，游錫堃認為非常好，尤其院長未來主持會議一定會想辦法維持程序正義，兼顧議事效率跟品質，並秉持蘇嘉全院長4年前提出的人民透明、專業國會的原則，繼續讓國會有新格局跟發展，監督行政部門各項政策推動。

立院第10屆正副院長民進黨推出「堃昌配」，國民黨則是賴士葆搭配楊瓊瓔，賴香伶表示，黨團下午將會開會做出一致性決定，至於決定標準，新政治裡面不能只考慮顏色、大小，進步價值是最大考量。

(中時 )