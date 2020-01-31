因爆發武漢肺炎疫情的黑天鵝事件，台股年後首個交易重挫697點，創下史上最大單日跌點。但統一中小基金經理人林世彬表示，台股快速修正，心理面的影響大過實質面，且指數年前正好處於新高附近所致，因此指數快速拉回，反而提供先前苦尋買點不得的投資人，逢低分批佈局的絕佳良機，至於產業面則看好半導體、5G趨勢不變，以及工業4.0將加速。

統一投信表示，目前投資人對武漢肺炎的恐懼，主要來自於2003年全球嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發的紀錄，但從死亡率來看，新型冠狀病毒肺炎的死亡率約為2％，遠低於當年SARS的10％左右，且經過SARS、MERS的洗禮，各國政府及衛生機關對於疫情的預防、處置、追蹤及通報，均已建立出一套符合自已國情及國際互助的模式。

統一投信指出，當年大受衝擊的企業多數也都在事後建立了一套緊急應變機制，面對此次武漢肺炎，企業不再是手足無措、無例可循，台灣更是如此。因此評估本次疫情對企業與經濟的影響，應相對有限。

而台股新春開紅盤日創下史上最大單日跌點，另一個原因是加權指數處於12,000點以上的高檔水位，因而投資人在對疫情後勢不明的情況下，針對先前的漲勢先進行獲利了結、落袋為安。

統一投顧分析，短期台股能否止穩，第一個觀察指標為陸股下周開盤後的修正幅度及時間，若陸股在1、2個交易日內即修正完畢，則台股本波快速修正可望暫告一段落。其次才是疫情的狀況是否受控。但預期在疫情完全明朗化前，市場將維持較審慎的基調。直至3、4月企業第一季財報發佈，投資人得以對企業作為及疫情造成的停工狀況、影響數做出進一步明確評估後，才會有較明確的反彈。

再從基本面來看，近期蘋果、IBM、AMD、特斯拉等美國科技股公布財報多優於預期，半導體、5G等產業長期成長趨勢不變。但未來工業4.0的速度可望因此次的疫情再加速。故自動化程度高的科技、工業及設備相關類股前景相對看好。

(工商 )