勞動基金去（108）年操盤大獲全勝，據悉，去年大賺4,735億元，若加計衛福部委託管理操作的國保基金，合計突破5,000億元直逼5,100億元，均寫下歷年新高獲利。

勞動基金攸關所有勞工退休或勞工保險權益，去年拜全球央行寬鬆貨幣政策，全球股市走多走頭，再加上勞動基金資產配置得宜，去年操作績效十分亮眼，去年12月單月再賺約608億元，相關數字有待勞動基金運用局於2月3日正式對外公告。

勞動基金包括新舊勞退基金及勞保基金在內的六大基金，以4,735億元的優渥操作績效，勞工帳戶將可增加可觀的收益數。據推估，以新制約1,177萬名勞工計算，平均每位帳戶將可領超過2萬元的紅包；若以近一年有提繳的688萬餘戶有效帳戶計算，平均每位帳戶更有機會可分配到4萬元以上。

惟最後仍有待勞動基金公告去年實際獲利數字，以及每位將依投保金額不同而有不等的分配數。

(工商 )