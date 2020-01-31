成田市長小泉一成(左)率團訪桃園。 (祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

成田市長小泉一成(左六)此行率成田機場周邊地方政府9個市町訪桃園。 (祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

成田市長小泉一成(前排右七)此行率成田機場周邊地方政府9個市町訪桃園。 (祕書處提供／蔡依珍桃園傳真)

日本成田市長小泉一成30日率團訪桃園，桃園市長鄭文燦帶領市府團隊熱情招待，兩個城市都是國際機場所在地的「國門之都」，「機場經濟學」也引發熱烈討論，鄭邀請成田市5月再組團來桃園參加台日觀光高峰論壇。

小泉一成此行率成田國際機場周邊地方政府9個市町訪桃園，適逢農曆年節開工日，桃園市長鄭文燦也向訪賓拜年，他表示，桃園國際機場去年旅客運量約4千8百萬人次，來台日客人數突破200萬人次，台、日關係友好，持續升溫，相信日後將更加密切。桃園和成田同為「國門之都」，都是國際機場所在地，兩城市有許多相似發展背景，在機場發展方向、城市規畫上，兩座城市、兩處機場有許多相互學習機會。

小泉一成表示，桃園、成田締結友好交流城市將屆4年，每年雙方互訪、交流頻繁，去年鄭文燦率團訪成田，互動熱烈，這次來桃園也受熱情對待，相當欣喜。他指出，成田國際機場是日本最大國際機場，此行來台參訪桃園機場公司、航空城願景館、桃園捷運，並拜會桃園市政府，針對機場周邊建設、城市規畫，和桃園共同討論「機場經濟學」，獲益良多。

桃園市府祕書處長顏子傑表示，桃園市過去3年受邀參加「成田傳統藝能祭」，讓桃園在地表演團體在國際舞台發光發熱，成田的廟會團體也會來桃園參加「大溪大禧」活動，雙方在文化上有深度交流，期盼未來在文化、教育、機場發展等各方面交流能更加頻繁。

(中時 )