宜蘭14：09規模4.2地震 最大震度2級 14:212020/01/31 中時電子報 尉遲佩玉 、 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今宜蘭14:09規模4.2地震，最大震度2級。(圖擷自氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天下午2點09分發生芮氏規模4.2的地震，震央在宜蘭縣政府東偏北方32.5公里、台灣東部海域，地震深度8.9公里，各地最大震度：宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區2級、花蓮縣地區1級。 (中時電子報) #地震 #宜蘭 #震度 #氣象 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 SARS怎樣結束的？前和平醫師爆武漢肺炎疫情趨緩關鍵 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 直播》無社區感染 指揮中心：不建議學生上學戴口罩 - 生活 好市多爆排隊潮 300人搶號碼牌買口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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