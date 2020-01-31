台灣地區今天下午2點09分發生芮氏規模4.2的地震，震央在宜蘭縣政府東偏北方32.5公里、台灣東部海域，地震深度8.9公里，各地最大震度：宜蘭縣地區最大震度2級、新北市地區2級、花蓮縣地區1級。

(中時電子報)

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