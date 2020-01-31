隨著大谷翔平在大聯盟發光發熱，罕見的「二刀流」選手也更被重視，如今大聯盟將要正式推行新規則，擴大為26人名單中，限制最多帶上13名投手。不過這有個例外，只要歸類為二刀流選手就不佔投手名額，意即只要大谷翔平符合大聯盟的二刀流資格，天使隊等同多一名投手可運用。

先前大聯盟已為大谷翔平修改規定，讓他不受進入傷兵名單要10天才能回歸所限，能在小聯盟投復健賽，只要非同一天，他也能繼續以打者身分在大聯盟出賽。

此外去年就公布的「二刀流球員」規定也將正式上路，今年球季每位選手都必須登錄投手或野手，且整季都不能變動，野手只有在延長賽或比分差距超過6分的情況下才能登板投球。而新的「二刀流」身分也有條件，需要在前一個球季或該季累積投球20局，且擔任20場先發野手(須滿3打席)，

且重要的是，二刀流選手不被歸類為投手或野手，等同於不計入13名投手的名額，這對天使隊來說等於多1名投手，不過大谷翔平去年受傷勢影響，並沒有登板投球，天使正積極向大聯盟申請大谷的豁免權，畢竟他就是以二刀流身分拿下2018年新人王榮耀。

如果大谷按照目前計畫進行，預計在開季先以指定打擊為球隊貢獻，等到手肘完全康復之後，將同時擔任先發投手、指定打擊，不僅為天使負擔更多投球局數，也讓球隊有更靈活的調度。

(中時 )