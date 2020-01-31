轟傳一時的2014年新北市呂姓建商遭綁架勒贖300萬元案，主謀廖柏傑被判刑11年6月確定，而當時涉案在逃的共犯黃鴻旻，則於去年11月落網，經移送台北地檢署偵辦後，今（31）日依擄人勒贖罪嫌將黃男起訴。

根據檢警調查，本案主犯廖柏傑（犯有強盜及毒品前科）用租來的汽車，換上偷來的車牌，另購入制式半自動槍，於2014年11月21日凌晨，趁呂姓建商駕車返家時，夥同共犯洪男上前押人，當時呂姓建商奮力抵抗，與洪男爆發扭打，但被一旁的廖男持槍抵住呂姓建商的腰部，出言恐嚇「再抵抗就要開槍了」，因此呂姓建商不得已只好放棄抵抗並，遭綑綁押走。

途中綁匪對呂聲稱「我們是在跑路，需準備2000萬元」、「老大我們是求財的」，經呂殺價到300萬元後，綁匪逼他簽下300萬元借據，並用呂的手機打給呂妻要求付贖金並稱「嫂子，不好意思，要處理錢的事情，錢如果拿到，就會讓你老公回去」。當天早上呂妻依綁匪所求，帶300萬元現金前往交款，呂這才獲釋放。

警方於2015年2月10日先逮捕主犯廖柏傑，除黃鴻旻在逃外，其他共犯均陸續落網，最終判決廖男11年6月確定、共犯洪瑞䜢被判刑9年確定，另，黃介陽被台北地方法院判刑7年6月，高等法院駁回上訴，現上訴三審中；提供藏匿肉票地點的廖廷哲，因以為只是債務糾紛，未參與勒贖計畫，也沒分到贓款，依幫助剝奪他人行動自由罪判刑6月確定。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)