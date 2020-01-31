韓國實境綜藝《塞維利亞的理髮師》由神話成員Eric、Andy、李珉廷、鄭彩娟、金光奎等人，與韓國53年資歷理髮匠人及頂級髮型設計師，共同前往西班牙的小鎮開店，Eric與李珉廷分別擔任男、女美髮店的社長，要以韓式美髮服務擄獲當地人的心。

Eric與Andy過去各在不同類型的綜藝節目中展現多樣面貌，這次兩人同台，也讓人期待神話的隊長與忙內（老么）的化學效應。他們在拍攝前去傳統理髮廳拜訪老師傅，表示想學修鬍卻被打槍，因為光基本功就得磨三年，只好從洗頭開始學。Andy坐在水槽前，老師傅用肥皂洗頭、澆花壺沖水，最後再淋點醋水護髮，數十年來皆是如此。

李珉廷本以為要去西班牙拍海報，沒想到要經營一家店。東森戲劇台提供

老師傅幫Andy吹整造型時，竟然弄了一個「二八分瀏海」的髮型，Eric在一旁看得笑呵呵，不料之後也被弄了一樣的髮型，看著鏡中的「新郎官造型」兩人都忍不住大笑，開心自拍。在師傅眼裡，這樣的髮型才可以娶媳婦，頭髮稀疏的金光奎笑說也幫他弄一下，卻被虧「沒救了」。

首次參與這類型節目的李珉廷，起初以為是要去西班牙拍海報，想到要經營一家美髮店就覺得緊張，但身邊的朋友都鼓勵她去嘗試，加上有合作多年的髮型師兼好友秀玄一同參演，才讓她安心。行前她到髮廊特訓，被誇讚波浪捲弄得很好，看起來像是有一年資歷的人，完全不用別人幫忙。《塞維利亞的理髮師》2/1起周六晚間11點在東森戲劇40頻道全台首播。

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(中時電子報)