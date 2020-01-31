寒假即將結束，國高中及國小學童將於下月11日開學，不少幼兒園也已經開課，但許多父母跑遍超商和藥妝店都買不到兒童用口罩，新北市長侯友宜的臉書頁面湧入大批家長留言，描述「一罩難求」的困境，市議員劉美芳因而於今日召開記者會，呼籲各級學校應準備足額口罩，確保學生的身體健康。

劉美芳表示，昨天一早就接到大量家長致電詢問，表示孩子開學在即，兒童用口罩卻是跑斷腿都買不到，超商也只提供成人口罩，正式上課後，數十名學生在同一間教室上課，倘若沒有防疫措施，教育殿堂則恐成為疾病傳播的溫床。

新北市長侯友宜的頁面也被灌爆，許多家長哀號「兒童用口罩超難買」，臉書小編雖不斷保證新北市口罩數量充足，多跑幾間一定買的到，但罐頭回覆無法打消家長的恐懼和疑慮，劉美芳因而於今日召開記者會，要求各級學校備妥足額的口罩，每日統一發放給學生，讓學童和家長安心。

教育局則表示，希望家長能為孩子準備兒童用口罩，倘若真有學生沒有配戴，校內也會準備口罩給孩子，絕不會讓學童暴露在可能危險中。

市議員王威元也說，防疫視同作戰，目前新北市防疫物資充足，但孩童使用的口罩卻沒有在規範之內，眼看開學在即，呼籲政府相關單位趕緊溝通協調備貨，讓開學的防疫工作能夠順利。

兒童用口罩「一罩難求」，新北市長侯友宜臉書也被焦急的家長灌爆。（圖／翻攝畫面）

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(中時電子報)