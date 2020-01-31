選舉發送的口罩能否防疫？ 新科立委洪孟楷：是醫療用口罩（洪孟楷提供／戴上容新北傳真）

武漢肺炎持續擴大，民眾紛紛搶購口罩，不少民眾在臉書社團發問「選舉用的口罩是否為醫療級口罩？」，對此新北市第一選區新科立委洪孟楷表示，「發送的口罩是醫療用口罩，民眾可以做防疫用」，並表示近來有許多民眾到服務處想領取口罩，但是目前服務處的口罩全都已發完。

台灣已有9例確診新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，全台各地加強防疫，民眾紛紛搶購口罩，不少民眾家裡仍留有選舉期間的口罩文宣品，但是不知道是否為醫療用口罩，於是將PO網詢問，記者於是致電洪孟楷詢問。

洪孟楷表示，競選期間為讓民眾了解他的政見，以「口罩」結合文宣做發送，當時特別選用「台灣製造、醫療用」的口罩當作文宣贈品，競選期間大受新北市民歡迎，志工們每天發出的量超乎預期，如今遇上武漢肺炎疫情，不少民眾也至服務處作詢問，希望能夠再發送口罩，但目前已無現貨與庫存。

另提醒，其他競選團隊口罩來源不明，記者目前僅確認洪孟楷團隊發送之口罩是醫用口罩，洪孟楷補充，許多民眾向他抱怨「買不到口罩」，近日他也到衛服部等公部門為民發聲，如果民眾真的買不到口罩，可以撥打1922防疫專線。

(中時 )